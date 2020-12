Oltre al match del Liverpool e poi quello del Tottenham in serata, la 15a giornata di Premier League prevedeva altre 2 partite a chiudere questa tornata. Nel lunch match delle 13:00 a far festa c’è stato il Leeds. La squadra di Bielsa ha sofferto e ha anche dovuto difendersi nel finale contro il Burnley, ma alla fine si è fatta bastare un 1-0 di misura arrivato su rigore. Bamford al 5’ del primo tempo l’autore del gol dagli 11 metri che vale a Bielsa l’11° posto in Premier a quota 20 punti. Burnley che resta invece quart’ultimo a quota 13.