Il Boxing day è lanciato. Oggi si "sceglieva” l'anti-Liverpool, ma Leicester e Manchester United si sono neutralizzate. Meglio le Foxes sul piano del gioco, ma sono i Red Devils quelli che creano le occasioni. A Rashford risponde Barnes con un gran sinistro da fuori, a Bruno Fernandes (su assist di Cavani) risponde Vardy. Finisce 2-2 e in serata l'Everton potrebbe essere secondo da solo, mentre il Liverpool potrebbe andare a +6 dal Liecester e a +7 dal Manchester United dovesse battere il WBA. Fuga già a Santo Stefano? Nonostante il 2-2, però, nota di merito a Bruno Fernandes che continua ad essere l'ago della bilancia per lo United. 10 gol in campionato su 14 presenze: da quando è arrivato ha realizzato 25 gol e fornito 15 assist in tutte le competizioni. In Premier League è stato coinvolto in più del 50% dei gol dei Red Devils nel 2020: 31 gol lo vedono protagonista sui 60 segnati dalla squadra di Solskjaer.

Tabellino

Premier League Le 6 partite più belle nella storia del Boxing Day 6 ORE FA

Leicester City-Manchester United 2-2

Leicester City (4-2-3-1): K.Schmeichel; Justin, W.Fofana, J.Evans, Castagne; Ndidi, Tielemans; Albrighton (81' A.Pérez), Maddison, Barnes; Vardy. All. Brendan Rodgers

Manchester United (4-2-3-1): de Gea, Nilsson Lindelöf (66' Tuanzebe), Bailly, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; D.James (54' Pogba), Bruno Fernandes, Rashford; Martial (75' Cavani). All. Ole Gunnar Solskjaer

Marcatori: 23' Rashford (M); 31' Barnes (L); 79' Bruno Fernandes (M); 85' Vardy (L)

Arbitro: Mike Dean

Ammoniti: 45+1 Bruno Fernandes, 54' Maddison, 89' Ndidi

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

2' OCCASIONE RASHFORD - Subito Manchester United vicino al gol del vantaggio. Grande palla di Bruno Fernandes per Rashford, ma il n° 10 dei Red Devils manda alto sopra la traversa con il suo colpo di testa. Che errore.

7' CHE RISCHIO PER DE GEA - Il Manchester United palleggia nella propria area e il duo de Gea-Maguire rischia di far la frittata, recupera il Leicester ma Vardy viene anticipato sul più bello prima di andare al tiro.

23' GOL RASHFORD - Questa volta Rashford non sbaglia, battendo Schmeichel da due passi dopo l'assist meraviglia di Bruno Fernandes. 50° gol in carriera per lui in Premier League. 6° assist per Bruno Fernandes in campionato.

31' GOL BARNES - Difende male il Manchester United: prima Maguire, poi Bruno Fernandes perdono palla, c'è Barnes che calcia da fuori area e supera de Gea per il gol del pareggio.

Barnes - Leicester City-Manchester United - Premier League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

37' OCCHIO A BRUNO FERNANDES - Shaw trova Bruno Fernandes su calcio di punizione, colpo di testa del portoghese che però sfiora la traversa.

60' GRANDE PARATA SCHMEICHEL - Gran palla di McTominay per Rashford che cerca la doppietta, ma para Schmeichel che evita l'1-2.

79' GOL DI BRUNO FERNANDES - Dentro Cavani e il Manchester United ritrova il vantaggio. Gran palla dell'uruguaiano per Bruno Fernandes che si inserisce alla perfezione e supera Schmeichel con un destro ad incrociare.

85' GOL VARDY - Pareggio del Leicester con il destro di Vardy che si svincola dalla marcatura di Maguire e Bailly e batte de Gea sull'assist di Perez.

Il Tweet

Possiamo dire che quello di Bruno Fernandes è stato un acquisto fantastico?

Il migliore

Bruno FERNANDES - È il giocatore che spacca le partite. L'ex Udinese e Sampdoria prima fornisce l'assist a Rashford per l'1-0, poi segna il 2-1 nel finale. Peccato che non basti allo United per vincere la partita.

Bruno Fernandes - Leicester City-Manchester United - Premier League 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Daniel JAMES - Il gallese del Manchester United gioca totalmente fuori dal coro. Sembra uno appena arrivato e non si intende con i compagni di reparto, tanto che Solskjaer lo toglie in avvio di ripresa.

Mourinho interrotto da una lavatrice in conferenza stampa

Serie A Ronaldo, quando raggiunge Pelé? È a -5 dalla storia 22/12/2020 A 18:09