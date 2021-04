Semplicemente inarrestabile. Una squadra di un altro livello. Il Manchester City prosegue il suo cammino che dal 19 dicembre scorso, giorno della sfida al Southampton, ha visto questa squadra solo e semplicemente vincere. Ovunque. In tutte le competizioni. Il successo esterno odierno sul campo del Leicester a firma Mendy e Gabriel Jesus è infatti il 26esimo nelle ultime 27 partite giocate. Un cammino dominante, caratterizzato da un calcio sublime. Anche oggi infatti la squadra di Guardiola domina in lungo e in largo: sul piano del gioco, sul piano delle occasioni; su qualsiasi punto insomma vogliate metterla. Una vittoria che porta il City a quota 74 punti, +17 sui cugini dello United secondi e con due gare in meno. Con 7 partite ancora da giocare, al Man.City, maca davvero pochissimo per centrare il primo traguardo stagionale. Un obiettivo a novembre tutt’altro che scontato. Chapeau.

Il tabellino

Leicester (4-3-1-2): Schmeichel; Fofana, Evans, Amartey; Castagne, Ndidi (83’ Mendy), Tielemans, Albrighton (72’ Pereira); Pérez; Iheanacho (71’ Maddison), Vardy.

Calciomercato 2020-2021 Tutti vogliono Haaland, ma per il City costa troppo 11 ORE FA

Manchester City (4-3-1-2): Ederson; Walker, Dias, Laporte, Mendy; Fernandinho, Rodrigo; Mahrez (78’ Torres), De Bruyne, Jesus; Aguero (63’ Sterling).

Gol: 58’ Mendy, 74’ Jesus.

Note – Ammoniti: Ndidi, Amartey; Ederson, Rodri, Fernandinho.

Il momento social

La cronaca in 6 momenti chiave

6’ GOL ANNULLATO A FERNANDINHO! Tiro da fuori del brasiliano, ma Aguero dà fastidio a Schmeichel sulla traiettoria. L'arbitro prima concede, poi annulla per fuorigioco attivo dell'argentino.

23’ TRAVERSA DI DE BRUYNE! Su punizione, il belga lascia partire un gran tiro che supera la barriera ma centra in pieno la traversa. Manchester City a un passo dal vantaggio.

42’ OCCASIONE MAHREZ! Incursione in area dell'algerino, che con il sinistro prova ad anticipare Schmeichel: il danese col piede dice di no all'ex compagno di squadra. Il salva il Leicester.

45+1’ GOL ANNULLATO AL LEICESTER! VARDY. Il centravanti del Leicester viene servito in area, salta Ederson e insacca ma viene subito segnalato l'offside. Nulla di fatto, ma squillo del Leicster, che fa vedere di essere in partita.

58’ GOL! MENDY! CITY AVANTI! Eccolo qui il gol che sblocca la gara. Batti e ribatti in area, dopo un cross da destra, Mendy a sinistra raccoglie palla, salta secco Albrighton e poi col destro trova il palo lungo. City avanti!

74’ GOL! RADDOPPIO DEL CITY! JESUS! Grande palla in verticale di De Bruyne, prima Jesus la serve a Sterling, poi Sterling finta e davanti alla porta la appoggia a Gabriel Jesus. A quel punto è tutto facile per il brasiliano che firma il 2-0.

Il migliore

De Bruyne. Illuminante. Inventa calcio, vede passaggi, trova spazi. Un primo tempo da grande protagonista, una ripresa dove con un passaggio meraviglioso apre allo 0 a 2. Che giocatore.

Il peggiore

Mahrez. Non gioca male di per sé, ma spreca davvero due occasioni troppo facili davanti alla porta.

Calciomercato 2020-2021 Attenta Inter: il City piomba su Lukaku e molla Messi 31/03/2021 A 11:15