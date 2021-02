Va a Carlo Ancelotti il "Merseyside derby" di ritorno ad Anfield, dopo il 2-2 dell'andata. Una rete in apertura di Richarlison e un rigore di Alexander-Arnold su Calvert-Lewin, trasformato all'83' da Sigurdsson, regalano ai Toffees la vittoria nella sentitissima stracittadina e l'aggancio ai Reds di Klopp, ormai nel barato, al 4° ko consecutivo in campionato (non accadeva dalla stagione 1928-29). Un altro dato statistico significativo: l'Everton non vinceva una gara di Premier ad Anfield dal settembre 1999 mentre la vittoria del tecnico di Reggiolo pone fine alla più lunga serie di gare da imbattuto del Liverpool (in tutte le competizioni) contro un singolo avversario, per l'appunto i cugini del Goodison Park (24 partite, 12 pareggi e 11 vittorie dei Reds).