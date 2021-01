Lo United strappa un punto prezioso ad Anfield e mantiene la prima posizione in solitaria: il Liverpool non vince per la quarta partita consecutiva in Premier League, resta a -3 dai Red Devils e si fa scavalcare al secondo posto dal Leicester, vittorioso ieri contro il Southampton. Partita che delude un po' le attese: United attento dietro per gran parte del match, Liverpool poco pericoloso. La sfida si gioca sui binari preferiti dei Red Devils, che soffrono poco e nel finale vanno vicini al colpaccio: Alisson protagonista su Bruno Fernandes e sopratutto Pogba, Reds insidiosi praticamente solo nel primo tempo. Esame superato per Solskjaer con una prestazione pragmatica, Liverpool meglio sul piano del gioco ma poco incisivo dalle parti di De Gea. E la corsa alla Premier si fa sempre più incerta: il City, ora quinto, potrebbe teoricamente essere primo, con i sei punti di distacco dello United ma con due partite in meno.