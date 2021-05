Vince il Liverpool 2-0 contro il Southampton nel match di Premier valido per la 35ma giornata. Tre punti fondamentali per la banda di Klopp che sfrutta la sconfitta del Tottenham per salire al sesto posto e può continuare a lottare per il quarto posto valido per la Champions.

Ma parliamo del match. Gli ospiti iniziano meglio, propositivi e tutt'altro che sulla difensiva. Allison deve salvare i suoi in più occasioni, poi però i padroni di casa prendono campo e attaccano a testa bassa. Sono diverse le occasioni da gol create dai Reds nella prima frazione. Il gol arriva al 32' con il cross di Salah per la testa di Mané. 1-0, ma il Southampton comunque non ci sta e prova a rendersi pericoloso. Secondo tempo meno spettacolare: sembra un'altra partita, con il Liverpool che comanda e Southampton che si rintana nella sua metà campo. Attaccano i padroni di casa, ma ballano spesso dietro. Gli ospiti però non ne hanno più e i Reds chiudono il match col gol di Thiago.

Non è stata una partita stellare per i padroni di casa. Anzi il Liverpool soffre un buon Southampton, soprattutto nel primo tempo. Ripresa invece comandata dai Reds, che conquistano una vittoria fondamentale per continuare la rincorsa al Leicester al quarto posto.

Perde ancora il Southampton, che è la squadra in Premier che ha fatto meno punti nel 2021, solo 11. Comunque oggi non è stata una partita negativa per gli ospiti e la salvezza non è lontana.

Tabellino

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Williams, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Jota (dall'80' Firmino), Salah (dall'86' Oxlade-Chamberlain), Mané (dal 92' Jones)

SOUTHAMPTON: Forster; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Stephens; Tella (dal 66' Obafemi), Armstrong, Ward-Prowse, Redmond; Walcott (dal 66' Diallo), Adams (dal 79' Djenepo).

GOL: Mané (L), Thiago (L),

AMMONITI: Redmond (L),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Friend

La cronaca in 14 momenti

09' PRIMO SQUILLO DI MANE': Stop in area e tiro di controbalzo dell'attaccante dal limite dell'area, alto sopra la traversa.

18' FORSTER SALVA SU SALAH: Bravo il portiere a respingere di ginocchio il diagonale di Salah da posizione ravvicinata.

20' PHILLIPS DI TESTA: Dal cross dalla destra, stacca benissimo Phillips di testa, di poco a lato.

25' BOTTA DI JOTA: Bellissima azione di Diogo Jota che dal centro penetra, salta due giocatori e tira in porta, facile però centrale su cui il portiere ci mette i pugni.

26' ANCORA SALAH E ANCORA FORSTERS: Alexander-Arnold serve Salah in area, l'egizione prova subito il sinistro a giro, il portiere in tuffo respinge.

27' TRAVERSA DEL LIVERPOOL: E' Wijnaldum di testa su cross dalla destra a colpire il montante a portiere battuto.

31' ALLISON SALVA IL LIVERPOOL: Walcott serve Tella in avanti che scatta in campo aperto, serve in mezzo Adams che prova a saltare il portiere che però respinge. Sulla respinta arriva Redmond che tira, centrale e bloccata dal portiere.

32' MANE' PORTA AVANTI I PADRONI DI CASA! Cross bellissimo di Salah per il compagno d'attacco che di testa mette dentro.

36' VESTERGAARD SALVA SU SALAH: L'egiziano scatta in campo aperto, salta il portiere ma deve rientrare e prova il tiro in porta, bravo il difensore a coprire il portiere e a salvare la sua squadra.

49' FORSTERS SALVA SU JOTA: Triangolo con Manè, poi il portoghese tira una gran botta in diagonale sul palo del portiere, che mette in corner.

71' BOTTA DI DIALLO: Bella girata del neo entrato, Allison si rifugia in corner.

76' ALLISON SBAGLIA E POI RIMEDIA: Il portierone sbaglia il passaggio a un compagno e serve direttamente Adams che prova il tiro, ma rimedia e in tuffo respinge.

78' JOTA SBAGLIA TUTTO: Super giocata di Salah che entra in area in zona defilata, mette in mezzo per Jota che conclude in porta, ma non trova lo specchio.

90' DESTRO DI THIAGO CHE CHIUDE IL MATCH: Il Liverpool chiude il match! Walker-Peters perde palla sulla tre quarti, Firmino serve Thiago Alcantara che dai 20 metri la piazza nell'angolino basso!

La statistica chiave

Primo gol di Thiago con il Liverpool

Il migliore

Jannik VESTERGAARD - Ottima prestazione del difensore danese di origine tedesca. Sicuro e solido, salva i suoi in diverse occasioni.

Il peggiore

Theo WALCOTT - Serata non facile, anche perché non riesce ad essere efficace in nessuna occasione. Un tempo brillava per la sua grande velocità, oggi non è mai riuscito a metterla in mostra.

