No, non è un Liverpool in salute. Anche contro il West Ham i Reds sono infatti costretti alla difficoltosa rimonta, esattamente come si era visto contro lo Sheffield United. E’ ancora un gol di Jota nel finale a salvare la squadra di Klopp, che vince 2-1 ma è però a lungo incapace di creare il calcio brillante che l’aveva resa famosa, esprimendosi a ritmi decisamente troppo bassi. Il vero problema dei Reds però resta la fase difensiva, con un Liverpool anche oggi che ha dato la sensazione di aver perso insieme a van Dijk ogni sua certezza (per altro già inferiore a inizio anno anche con la presenza dell’olandese). Il West Ham non riesce così nel colpaccio di completare il suo ottobre di fuoco – Leicester, Tottenham, Man.City e Liverpool – da imbattuto, ma lo fa cadendo solo a 6 minuti dalla fine. Un West Ham coriaceo e ben messo in campo da Moyes, punito appunto solo dal gol nel finale di Jota e dalla stupidaggine nel primo tempo di Masuaku, che regala a Salah il rigore poi trasformato. Tutti appunti interessanti per Gian Piero Gasperini, che martedì affronterà in Champions League una versione dei Reds ben lontana dalla squadra che un anno fa proprio di questo periodo completava il ciclo di Campione del Mondo... E si avviava poi a dominare la Premier League chiusa dopo la pandemia.