Tutto facile, forse anche troppo, per i ragazzi di Guardiola. All'Etihad non c'è storia, il City disintegra un Burnely mai apparso in grado di poter anche solo impensierire i padroni di casa trascinato da uno straripante Riyad Mahrez. L'algerino fa subito capire che questa è la sua serata, sbloccando la partita dopo appena sei minuti e siglando la doppietta un quarto d'ora dopo con una pregevole iniziativa personale dalla destra. Mendy trova la prima gioia personale con la maglia del City prima dell'intervallo, chiudendo virtualmente i giochi in appena 45 minuti per i ragazzi di Guardiola. La ripresa è ordinaria amministrazione per i Citizens, con Ferran Torres che cala il poker con un rigore in movimento sul servizio di Gabriel Jesus, e con il neo entrato Foden che tre minuti dopo regala a Mahrez un pallone sul secondo palo che l'algerino deve solo appoggiare in rete di testa per la tripletta personale, la prima della propria carriera. Il City torna a giocare da City mettendosi definitivamente alle spalle l'ultimo KO contro il Tottenham, per il Burnely è il quarto 5-0 consecutivo subito all'Etihad.