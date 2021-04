Bielsa batte Guardiola a domicilio. A Edihad, Manchester City-Leeds United finisce con un clamoroso 1-2. Per giunta, coi Withes in dieci per tutta la ripresa dopo l'espulsione a fine primo tempo di capitan Cooper. Ospiti in vantaggio al 42' con una rasoiata di Dallas. Poi, col 5-4-0 e il momentaneo pari di Ferran Torres al 76'. il nordirlandese segna ancora al 91' in contropiede. Sconfitta tutto sommato indolore per il City, proiettato al titolo a quota 74 punti. Il Leeds, invece, sale a 45 punti cominciando, perché no, a sognare un posto in Europa. Bielsa che, dopo l'1-1 dell'andata e la vittoria odierna, esce imbattuto al cospetto di Guardiola.

Manchester City-Leeds United, Premier League 2020-2021: un contrasto tra Ferran Torres ed Ezgjan Alioski (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

MANCHESTER CITY-LEEDS UNITED 1-2

Manchester City (4-3-3): Ederson; João Cancelo, Stones, Aké (58' Gündogan), Mendy (74' Foden); Bernardo Silva, Fernandinho, Zinchenko; Sterling, Gabriel Jesús, Ferran Torres. All.: Guardiola.

Leeds United (4-5-1): Meslier; Ayling, Llorente, Cooper, Alioski; Hélder Costa, Phillips, Roberts (63' Koch), Dallas, Raphinha (96' Shackleton); Bamford (45'+3 Struijk). All.: Bielsa.

Arbitro: Paul Tierney di Wigan.

Gol: 42' e 91' Dallas (L), 76' Ferran Torres (M).

Assist: Bamford (L, 0-1), Bernardo Silva (M, 1-1).

Note - Recupero: 5+6. Espulso: Cooper (L) per eccesso di foga. Ammoniti: Aké, Alioski, Bernardo Silva, Fernandinho.

Luke Ayling von Leeds United (l.) im Duell mit Raheem Sterling von Manchester City (r.) Credit Foto Getty Images

Classifiche e risultati

Il momento social

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

22' - DOPPIA CONCLUSIONE DEL CITY! Prima Ferran Torres, poi Gabriel Jesus sul corner di Zinchenko: in entrambi i casi, la retroguardia del Leeds fa scudo e respinge.

39' - GRANDISSIMA GIOCATA DI FERNANDINHO! Dribbling su Cooper e ingresso in area in grande stile: Sterling apre troppo la conclusione a rimorchio e manda fuori!

42' - GOL DEL LEEDS CON DALLAS! Rasoterra dritto per dritto dal limite, palo interno e gol! Sbavatura lungo linea di Cancelo sulla pressione del connazionale Hélder Costa. Quindi, l'appoggio di Bamford per il nordirlandese e vantaggio del team di Bielsa: 0-1!

«Leeds United» Credit Foto Getty Images

45' - CARTELLINO ROSSO PER COOPER! Il difensore e capitano del Leeds entra malissimo su Gabriel Jesus a metà campo. Decisione indotta dal VAR-check dopo l'iniziale cartellino giallo sventolato da Tierney. Leeds in 10 uomini!

45'+3 - STONES! Colpo con la nuca sulla punizione di ZInchenko: palla che fa la barba al palo!

53' - STONES! Sinistro potentissimo dai 20 metri: Meslier para in tuffo in due tempi, ma subisce anche un calcio dell'accorrente Sterling...

61' - BERNARDO SILVA! Conclusione a botta sicura all'altezza del dischetto: Diego Llorente la sfiora a lato!

76' - GOL DEL MANCHESTER CITY CON FERRAN TORRES! Fernandunho dentro per Bernardo Silva che, sul filo del fuorigioco, chiude il triangolo per l'ex Valencia il quale, a tu per tu con Meslier, non sbaglia: 1-1! Ora gli Sky Blues cercano la vittoria, con un Leeds disposto col 5-4-0!

Manchester City's Spanish midfielder Ferran Torres (C) celebrates with Manchester City's Portuguese midfielder Bernardo Silva (R) Credit Foto Getty Images

86' - RAPHINHA S'INVOLA A TU PER TU CON EDERSON! Il portiere del City non abbocca alle finte del brasiliano e, in uscita, gli sottrae il pallone coi piedi!

88' - BERNARDO SILVA! Il portoghese rientra in area su Alioski e conclude col sinistro: palla larga di poco.

90'+1 - GOL DEL CON DALLAS! Imbucata di Alioski per il nordirlandese, che scatta in velocità e, a Ederson in uscita, insacca rasoterra: 1-2 clamoroso a Etihad!

Il migliore

Dallas. Doppietta a Etihad che lo fa salire a quota 7 nella classifica marcatori. Niente male per uno che, solitamente, interpreta la figura del terzino...

Stuart Dallas (l.) von Leeds United freut sich über seinen Treffer zum 1:0 gegen Manchester City Credit Foto Getty Images

Il peggiore

João Cancelo. Un autentico disastro l'ex Juve e Inter lungo l'out di destra. La sua sbavatura du Hélder Costa al 42' spalanca le porte al primo vantaggio del Leeds. In generale, è completamente assente.

