Un Vardy in versione 2016 annienta il City nella sua tana. Il 33enne diventa il primo giocatore a segnare una tripletta in trasferta ad una squadra allenata da Pep Guardiola: due rigori guadagnati e trasformati e un gol di tacco da fenomeno. Il tris dell’inglese ribalta il vantaggio iniziale firmato Mahrez e diventa poker con una perla di Maddison appena entrato e pokerissimo con il terzo rigore concesso dai Citizens e segnato da Tielemans. Inutile il tentativo di recupero di Ake. Il Leicester continua la sua cavalcata a punteggio pieno raggiungendo l’Everton in vetta alla classifica. Il City rimane fermo a 3 punti con una partita da recuperare.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-LEICESTER 2-5 (primo tempo 1-1)

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson, Walker, Ake, Garcia, Mendy, Rodri, Fernandinho (dal 51’ Delap), De Bruyne, Foden (dal 64’ Torres), Mahrez, Sterling. All. Guardiola

LEICESTER (5-4-1): Schmeichel, Justin, Soyuncu, Evans (dall’80’ Fuchs), Castagne, Mendy, Amartey, Praet (dal 69’ Maddison), Tielemans, Barnes, Vardy (dall’87’ Iheanacho). All. Rodgers

Arbitro: M. Oliver

Gol: 4’ Mahrez, 37’(R), 53’, 58 (R) Vardy , 77’ Maddison, 84’ Ake, 87’ Tielemans (R)

Assist: Castagne (1-2), Mahrez (2-4)

Ammoniti: Tielemans, Soyuncu, Amartey (L), Ake (M)



La cronaca in 9 momenti chiave

4’ VANTAGGIO DEL CITY - Ha segnato Mahrez! Botta tremenda dell'ex Leicester sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Palla nell'angolino e 1-0 per Guardiola

34’ GOL ANNULLATO AL CITY - Solita punizione al bacio di De Bruyne e colpo di testa a segno di Rodri, ma la posizione del centrocampista spagnolo è chiaramente irregolare. Si rimane sull'1-0 all'Etihad

37’ PAREGGIO DEL LEICESTER - Ingenuità di Walker che abbraccia Vardy in area di rigore: per l'arbitro non ci sono dubbi. L’attaccante inglese si presenta dal dischetto e batte Ederson. 1-1 allìEtihad

53’ VANTAGGIO DEL LEICESTER - Capolavoro di Vardy di tacco sul cross basso di Castagne. Beffato Ederson sul suo palo. 2-1 Leicester all'Etihad

58’ TRIS DEL LEICESTER - Garcia arriva in ritardo su Vardy in area di rigore: l’attaccanteè scatenato, l'arbitro indica il dischetto! Dagli undici metri si presenta sempre Vardy che firma la tripletta e il 3-1

62’ TRAVERSA DEL CITY - Gran torsione di Delap che devia verso la porta un cross dalla sinistra: la palla scheggia il legno superiore

77’ POKER DEL LEICESTER - Perla di Maddison! Tiro a giro da fuori area e palla sotto al sett. Esecuzione da manuale e partita in ghiaggio. City 1 Leicester 4

84’ ACCORCIA IL CITY - Ha segnato di testa Ake su assist di Mahrez. 2-4 all’Etihad

87’ MANITA DEL LEICESTER - Tielemans segna il terzo rigore guadagnato da Maddison con un fallo di Mendy.

Il migliore in campo

Jamie VARDY - Chi se non lui? E' l'uomo copertina del Leicester di Rodgers con una doppietta alla prima di campionato e una tripletta da incorniciare all'Etihad

Il peggiore in campo

Tutta la difesa del CITY - Mendy, Ake, Garcia e Walker: tre rigori concessi e tante, troppe amnesie

Il momento social del match

Marcelo in, Josè out

Nel pomeriggio pareggio thrilling (1-1) tra Tottenham e Newcastle. A sbloccare il match al 25' è Lucas Moura, che porta in vantaggio la formazione allenata da Josè Mourinho. La partita sembra indirizzata sull'1-0 per gli Spurs quando al minuto 97’ il direttore di gara assegna un penalty alla squadra di Steve Bruce. Dal dischetto va Callum Wilson, che non sbaglia. Nel lunch match, invece, un gol di Patrick Bamford a due minuti dalla fine ha permesso al Leeds di Marcelo Bielsa di superare per 1-0 a domicilio lo Sheffield e di salire a sei punti in classica alla pari di Arsenal, Liverpool e Crystal Palace.

