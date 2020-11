EDERSON 6,5: Provvidenziale in più di un'occasione. Nega ad Alexander-Arnold la possibilità di trovare il nuovo vantaggio Liverpool.

Aymeric LAPORTE 6,5: Non si fa superare da Firmino e chiude bene sui tentativi di inserimento degli esterni del Liverpool.

Joao CANCELO 7: Non sbaglia un contrasto, pulisce l'area dai pericoli e risulta imprendibile in fase offensiva.

Mohamed Salah vs. Joao Cancelo - Manchester City vs. FC Liverpool

Kevin DE BRUYNE 5: L'errore dagli undici metri gli costa carissimo. Non riesce a farsi perdonare nonostante i ripetuti tentativi.

RODRI 6: Davanti alla difesa è zona sua, deve crescere in fase di impostazione.

dal 61' Bernardo SILVA 6: Prova a dare una scossa, recupera palloni a centrocampo ma non riesce a incidere.

Rahem STERLING 5,5: Vedersela con Alexander-Arnold non è certo una missione facile, fatica a trovare il varco giusto per fare il proprio gioco.

Gabriel JESUS 7: Gol che rilancia il City e prestazione priva di sbavature in avanti. L'infortunio è stato definitivamente messo alle spalle.

All. Pep GUARDIOLA 6: L'undici titolare reagisce allo svantaggio immediato ma paga la stanchezza sul lungo periodo. Non arrivano i cambi necessari.

ALISSON 6: Come il collega di reparto avversario risulta provvidenziale per salvare il risultato dalle sfuriate del City.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 6: Lavoro pulito in copertura, non concretizza l'occasione di portare in vantaggio i suoi.