Doccia gelata per il Manchester United che a Old Trafford pareggia 3-3 contro l'Everton subendo il gol del pari da Calvert-Lewin al 95'. Il pareggio impedisce ai Red Devils di Solskjaer di agganciare in vetta il Manchester City, che rimane a +2 e domenica sarà impegnato nel big match di Anfield contro il Liverpoool. Punto prezioso per l'Everton di Ancelotti che si piazza al 6° posto a -2 dal West Ham.