Un grossissimo, lunghissimo, enorme sbadiglio. Nel derby di Manchester si è sviluppata la più classica delle leggi inversamente proporzionali tra attesa ed effettivo spettacolo. United e City si bloccano con uno 0-0 quasi completamente privo di sussulti. Una partita che avrebbe potuto lanciare una delle due all’inseguimento del duo di testa Tottenham-Liverpool, ma che ha invece confermato i limiti di entrambe. Il City, quest’anno, difende molto bene ma produce molto poco a livello offensivo; lo United, dopo la schiaffone ricevuto in Champions League, parte bene ma si accontenta poi di limitare i danni e salvare per i secondi 45 minuti il punticino. A perdere soprattutto lo spettacolo: di chi, ancora una volta, questa partita l’ha dovuta vivere davanti al televisione. Senza la spinta del pubblico la Premier League continua a dare la sensazione di non essere la stessa cosa. E questo derby di Manchester ne è forse la conferma migliore alla teoria.

11’ MCTOMINAY! OCCASIONE! Palla spizzata sul primo palo da Lindelof, la sfera taglia tutta l'area e McTominay in scivolata sul secondo palo non ci arriva di un nulla! United vicino al vantaggio.

35’ OCCASIONISSIMA CITY! Contropiede City, con un tocco sublime di De Bruyne che libera Mahrez a destra: l'algerino va col suo sinistro ma non angola bene e De Gea in uscita gli chiude lo specchio. Grande occasione Man City: la prima della partita.

47’ RIGORE PER LO UNITED! MA IL VAR CANCELLA TUTTO! Rashford scatta, punta Walker e subisce un pestone in area. L'arbitro dà il rigore ma dal VAR c'è il controllo sulla posizione di Rashford: lo scatto è infatti in leggero fuorigioco. E dunque non c'è rigore.