Il Manchester United ha ragione a Old Trafford di un Newcastle United combattivo per 60'. Red Devils avanti al 30' con una bella azione personale di Rashford. Sei minuti dopo, il tiro di controbalzo di Saint-Maximin ripristina la parità ma, nella ripresa, a chiudere i conti ci pensano James e Bruno Fernandes (su rigore). Solskjær torna secondo col Leicester a 49 punti. Una curiosità: tra le fila del Manchester United, esordio all'89' per l'esterno offensivo classe 2004 (!) Shola Shoretire.