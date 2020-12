Promessa mantenuta per Sadio Mané. dopo il gol siglato nell'ultima sfida contro il Crystal Palace, l'attaccante senegalese ha sfoggiato una nuova semplice esultanza: un bacio al dito poi rivolto verso il cielo. Un gesto suggeritogli da un tifoso speciale, Lee Swan, giovane tifoso dei Reds nonché volontario del Florence Institute, un’associazione che aiuta e sfama le persone economicamente e socialmente in difficoltà nella città di Liverpool. Durante una videochiamata organizzata da uno sponsor, il ragazzo ha avuto la possibilità di conoscere e parlare con Mane, proponendogli, poi, questa speciale esultanza per commemorare la memoria del proprio nonno, tifosissimo dei Reds e scomparso da poco.