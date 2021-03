Una sconfitta storica quella di Anfield: per la prima volta nella sua storia, il Liverpool perde cinque partite casalinghe di fila e, in questo caso, perde anche la possibilità di rilanciarsi in classifica a caccia dell'Europa. Mason Mount condanna i ragazzi di Klopp e lancia il Chelsea al quarto posto in classifica, al termine di una sfida in cui i Blues non sono mai apparsi realmente in affanno di fronte alle iniziative dei campioni d'Inghilterra in carica. Werner spaventa Alisson più volte nel primo quarto d'ora, al 24esimo - poi - ci pensa il VAR a negargli la gioia del gol del vantaggio. 0-1 che comunque è solo questione di tempo: prima dell'intervallo, infatti, Kante sventaglia sulla sinistra per Mount, il classe '99 si accentra e libera un destro che non lascia scampo ad Alisson e manda in orbita i ragazzi di Tuchel. Da qui, le redini del match saranno saldamente tra le mani di Jorginho e compagni, per tre punti meritati che rilanciano il Chelsea a -4 dal secondo posto.

Il tabellino

Serie A Milan, occhio: Donnarumma è l'obiettivo n.1 del Chelsea IERI A 13:28

LIVERPOOL-CHELSEA 0-1

GOL: 42' Mount (C)

LIVERPOOL (4-3-2-1): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Jones (dal 62' Diogo Jota), Thiago (dall'80' Milner); Mane, Salah (dal 62' Oxlade-Chamberlain); Firmino. All. Klopp

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Ziyech (dal 66' Pulisic), Mount (dall'81' Kovacic), Werner (dal 91' Havertz). All. Tuchel

ARBITRO: Martin ATKINSON

Il momento social del match

La partita in 6 momenti chiave

10' - WERNER SPAVENTA ALISSON! Fantastico aggancio sul lancio di Chilwell, poi la conclusione al volo che termina di poco alto sopra la traversa!

16' - WERNER A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Thiago sbaglia il disimpegno su un pallone scodellato in area, la palla arriva sui piedi di Werner che a tu per tu con Alisson colpisce male divoradosi il vantaggio!

24' - GOL ANNULLATO AL CHELSEA! Lancio illuminante di Jorginho, Werner salta Alisson in uscita e deposita agevolmente il pallone in porta: la sua posizione, però, viene giudicata irregolare dopo il controllo del VAR!

42' - CHELSEA IN VANTAGGIO! MOUNT! Il classe '99 riceve sulla sinistra, si accentra e libera un destro che non lascia scampo a Alisson!

53' - ROBERTSON SALVA SULLA LINEA! Chilwell calcia, Alisson respinge sui piedi di Ziyech: conclusione dell'ex Ajax che trova il salvataggio del terzino scozzese proprio sulla linea di porta!

77' - ALISSON SALVA SU WERNER! Mount imbuca per il tedesco, diagonale di potenza che il portiere di casa riesce a mettere in angolo in uscita!

Il migliore

Mason MOUNT - Decide la sfida con un gran gol d'esperienza e classe, per il resto della partita . Ah, il fenomeno del Chelsea è un classe 1999.

Il peggiore

Roberto FIRMINO - Ancora una partita da spettatore non pagante, il Liverpool ha bisogno di lui ma il brasiliano non riesce proprio a tornare quello dei tempi migliori.

Gli altri match di oggi

Vittorie esterne, entrambe per 0-1, per Tottenham e Everton rispettivamente contro Fulham e West Bromwich. Dopo l'exploit griffato Bale dello scorso turno, gli Spurs centrano la seconda vittoria consecutiva in Premier League grazie all'autogol decisivo di Adarabioyo, ai ragazzi di Ancelotti - invece - basta un guizzo del solito Richarlison per mettere in cascina tre punti che proiettano i Toffies al quarto posto a quota 46. Mourinho che, invece, torna in piena lotta per un posto in Europa.

L'attaccante scivola per il rigore peggiore di sempre

Premier League Il Liverpool si rialza, 2-0 allo Sheffield 28/02/2021 A 18:40