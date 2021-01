Ai limiti del categorico, mister José Mourinho, in merito alla situazione del trequartista inglese del Tottenham, che per tutto il mese di gennaio è stato in predicato di lasciare gli Spurs, fondamentalmente a causa dello scarso impiego riservatogli dal tecnico lusitano. Il quale, nella conferenza stampa di presentazione al big-match della 20esima giornata di Premier League contro il Liverpool, ha fatto il punto sulla situazione che resta delicata: "Non mi aspetto che vada via qualcuno e non mi aspetto che arrivi qualcuno. Poi il calcio è il calcio, il mercato è ancora aperto e a volte accadono cose inattese ma non mi aspetto che, nella fattispecie, Alli vada via. Il Liverpool? E' sempre il Liverpool, non mi fido di chi parla di crisi. E questo può essere sia un vantaggio che uno svantaggio. Secondo me avranno ancora la possibilità di vincere la Premier".