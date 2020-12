Ancora un pareggio. Il secondo consecutivo a tre giorni di distanza da quello beffardo in casa contro il West Brom. Il Liverpool continua a ‘non uccidere’ una Premier League che resta con tanti contendenti, ma senza un vero padrone. A Newcastle i Reds cincischiano per un tempo e sbattono sulla gran serata di Darlow nella ripresa, infilando dunque il sesto pareggio in 16 uscite in campionato: solo il Brighton (7) ne ha ottenuti di più. La dimensione di una squadra che non perde quasi mai – una sola sconfitta – ma che in qualche modo non pare essere più letale come lo scorso anno. L’organizzazione difensiva di Bruce e la serata di grazia del secondo portiere dei Magpies consentono infatti al Newcastle di strappare il punticino e di impedire ai Reds l’allungo sul Manchester United secondo in classifica a -3 e con una partita in meno. Insomma, dal 1° gennaio si torna a giocare e lo si farà per tutti i traguardi possibili: il Liverpool – questo Liverpool – resta una squadra superiore, ma senza passo giusto e cinismo della passata stagione.