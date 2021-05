Newcastle-Manchester City, match valido per la 36esima giornata di Premier League andato in scena al St. James’ Park, si è concluso col punteggio di 3-4 in favore dei Citizens . Il primo tempo è all’insegna dei colpi di scena: il City imprigiona la difesa bianconera in una ragnatela di passaggi e possesso palla, ma a colpire per primo è l’ex-Bologna Krafth, che sorprende la retroguardia azzurra su corner. Ma gli uomini di Guardiola non demordono, e nel giro di due minuti ribaltano la partita: prima con il diagonale di Cancelo, poi con lo splendido “colpo dello scorpione” di Ferran Torres. In chiusura di primo tempo, Joelinton guadagna e realizza il calcio di rigore che permette ai Magpies di tornare agli spogliatoi in parità. Nella ripresa tutto si risolve in 5 minuti: al 62’ Willock riporta in vantaggio il Newcastle spingendo in rete dopo la respinta di Carson dal dischetto, poi Ferran Torres si scatena con due gol da rapace al 64’ e al 67’. Gli uomini di Guardiola, già sicuri di alzare il trofeo a fine stagione , si regalano altri tre punti, preservando le energie in vista della finale col Chelsea