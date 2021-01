L’allenatore dei Wolves Nuno Espírito Santo si è reso protagonista di un gesto di estrema generosità: ha donato 250.000 sterline in favore delle famiglie bisognose di Wolverhampton . Ha preso parte al progetto Feed Our Pack , istituito dalla Wolves Foundation per sostenere i cittadini maggiormente colpiti dal Covid-19.

Nuno Espírito Santo ha dichiarato: “I tifosi dei Wolves e la gente del Wolverhampton sono stati fantastici con me da quando sono arrivato qui quasi quattro anni fa. Sentivo di dover dare qualcosa in cambio e aiutare le persone che stanno lottando durante la pandemia. Quando vivi in ​​una città, vedi e ascolti come le persone sono state colpite, ma è anche una grande città perché le persone si aiutano e si sostengono a vicenda e questo è un progetto davvero importante della Wolves Foundation. Insieme siamo più forti e spero che i nostri tifosi vogliano partecipare. Così ci assicuriamo di prenderci cura delle persone della nostra comunità, soprattutto le più bisognose durante questi tempi davvero difficili”