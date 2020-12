Rinviata la gara tra Everton e Manchester City inizialmente in programma per lunedì 28 dicembre alle 21. La sfida del Goodison Park, valida per la 16a giornata di Premier League, non si giocherà a causa di alcuni casi covid all'interno del gruppo-squadra dei citizens. Già nei test effettuati nel giorno di Natale, 4 elementi del gruppo-squadra (non era stato specificato se nella squadra o nello staff tecnico) erano risultati positivi a cui si sono aggiunti altri casi (anche qui non specificato) nell'ultimo test effettuato tra domenica e lunedì. Dopo l'invio della documentazione alla Premier League, si è deciso quindi di rinviare il match a data da destinarsi.