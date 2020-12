La grande squadra è quella che, quando non riesce a vincere, almeno non perde. E' questo il riassunto di Fulham-Liverpool, gara in cui i padroni di casa hanno per gran parte della gara meritato i tre punti, dovendosi poi accontentare del pareggio solo nei minuti finali. Davanti ai circa 2mila di Craven Cottage, i bianconeri padroni di casa la sbloccano grazie alla fucilata di destro di De Cordova-Reid, dopo aver scaldato più volte i guanti di Alisson con Cavaleiro e uno scatenato Lookman. Per trovare il pareggio, allora, ai ragazzi di Klopp serve il calcio di rigore: Salah non trema dal dischetto, e realizzando il decimo gol del suo campionato, sigilla la partita sul definitivo 1-1. Ottima prestazione dei padroni di casa contro i campioni d'Inghilterra, Reds che mancano la possibilità di balzare in vetta in solitaria dopo il mezzo passo falso del Tottenham contro il Crystal Palace.