"Mo è stato meraviglioso quanto lo è per il Liverpool in campo. Ha sentito cosa mi stavano dicendo, poi si è rivolto a loro e ha detto: 'Potreste essere al suo posto fra qualche anno'. E così si sono allontanati. Ho capito di non avere le allucinazioni solo quando mi ha incredibilmente consegnato 100 sterline"

L'ex attaccante della Roma è abituato a farsi notare, oltre che per le superbe prestazioni sul rettangolo di gioco, fuori dal campo per i suoi gesti encomiabili: tempo fa aveva pagato il rifornimento di carburante a tutti i presenti in una stazione di Liverpool, per non parlare di tutte le opere di beneficenza fatte finanziare in Egitto. Campione dentro e fuori del campo.