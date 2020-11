Il Manchester United sprofonda ad Old Trafford per la terza volta in stagione. Sotto una pioggia battente ad espugnare il Teatro dei Sogni è l'Arsenal che grazie ad un rigore trasformato da Aubameyang al 69' si rialza dopo i due k.o. consecutivi con Manchester City e Leicester. Si apre, dunque, la crisi in casa Red Devils: in quattro gare casalinghe su sei la squadra di Solskjaer ha racimolato solo un punto contro il Chelsea e ha perso contro Crystal Palace e Tottenham. Londra è maledetta per Pogba e compagni.