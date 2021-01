Il Liverpool cade al St. Mary's Stadium e fa sognare le concorrenti. Dopo due pareggi consecutivi, gli uomini di Klopp vengono abbattuti dal pallonetto di Ings, vecchia conoscenza dei Reds: colpaccio dei Saints, lo United in primis si frega le mani sognando la vetta in solitaria (ma i Red Devils saranno impegnati mercoledì nella semifinale di Carabao Cup contro il City). E finisce con Hasenhuttl, tecnico del Southampton tedesco come Klopp, inginocchiato in lacrime sul campo: emozione. Pronti via e il Southampton è già in vantaggio: punizione dalla trequarti di Ward-Prowse a pescare il taglio di Ings, perso completamente da Alexander-Arnold. L'ex della sfida fulmina Alisson con un gran pallonetto sul secondo palo e porta avanti i suoi. Nel primo tempo i Reds non riescono a creare importanti occasioni se non nel finale con Salah, meglio i padroni di casa vicini al raddoppio con Tella. Tutto un altro Liverpool dopo l'intervallo: gli uomini di Klopp spingono a testa bassa e chiedono un rigore per mano di Stephens: sembra esserci, ma si gioca. Prosegue l'assedio degli ospiti, che però non riescono a sfondare e tutto sommato non creano grossi pericoli: due punti in tre partite per Klopp, che ora deve iniziare a porsi qualche interrogativo.