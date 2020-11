Una rimonta importantissima e un segnale chiaro all’allenatore. Al Manchester Unietd serve l’intuito, l’esperienza, il fiuto, la classe di Edinson Cavani per uscire vivo dal St.Mary’s di Southampton. Contro la squadra fin qui rivelazione di questa Premier League i Red Devils rischiano grosso. Per un tempo infatti sono messi sotto dal cinismo dei padroni di casa, che sfruttano al meglio le due occasioni create. Nella ripresa però Solskjaer azzecca la mossa: fuori uno spento Greenwood per l’esperienza di Cavani. E l’uruguaiano guida la rimonta. Prima la fuga e l’assist per il gol di Bruno Fernandes, poi la doppietta con 2 gol di testa – l’ultimo in pieno recupero, minuto 93 – che valgono davvero una tonnellata per il ManU. I Red Devils infatti evitano un allungo del Southampon sui posti in zona Europa e provano a tirarsi fuori dalla bagarre a centro classifica di questa strana Premier League. I 3 punti infatti rimettono temporaneamente la squadra di Solskjaer al 6° posto a 16 punti, gli stessi dell’Everton di Ancelotti e a -1 proprio dal Southampton. Una vittoria dunque pesantissima con allegato, appunto, un messaggio al tecnico norvegese: davanti i ragazzini dello United hanno sicuramente talento, ma tenere fuori Cavani ha davvero senso?...

Il tabellino

Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Vestergaard, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo (72’ Long); Walcott, Adams.

Manchester United (4-3-1-2): De Gea (46’ Henderson); Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles (84’ Williams); Fred, Matic, van de Beek; Fernandes; Greenwood (46’ Cavani), Rashford.

Gol: 23’ Bednarek, 33’ Ward-Prowse; 60’ Fernandes, 74’ e 93’ Cavani.

Note – Ammoniti: Ward-Prowse.

La cronaca in 9 momenti chiave

7’ PRIMA OCCASIONE UNITED! Bella palla di van de Beek dentro, McCharty esce a metà strada e Greenwood lo scarta allargandosi: calcia però sull'esterno della rete l'attaccante dello United. Poteva far meglio.

17’ PALO ESTERNO! BRUNO FERNANDES! Proprio lui, nonostante qualche minuto fuori per ricevere cure mediche, ci prova dalla distanza: pallone leggermente deviato e che colpisce il palo esterno. Più ManU in questa fase.

23’ GOL! IL VANTAGGIO DEL SOUTHAMPTON! BEDNAREK! Corner tagliato di Ward-Prowse sul primo palo, Bednarek stacca e anticipa tutti mettendo dentro di testa. Saints avanti al primo vero tiro in porta.

26’ PALO DEL SOUTHAMPTON! WALKER-PETERS! Azione personale in uno contro uno, tiro in diagonale non potente ma preciso di Walker-Peters che con la mini-deviazione di Telles sbatte sul palo lungo. Saints a centimetri dal raddoppio.

30’ MIRACOLO DI MCCARTHY! Prima sbaglia in rinvio in maniera clamorosa, poi però para su Greenwood e soprattutto si supera sul tap-in di Bruno Fernandes. United vicinissimo al pareggio.

33’ GOL! IL RADDOPPIO DEL SOUTHAMPTON! WARD-PROWSE. Direttamente da punizione, sopra la barriera: De Gea parte in ritardo e paga dazio, schiantandosi poi malamente contro il palo. Raddoppio Saints.

60’ GOL! BRUNO FERNANDES! ACCORCIA IL MAN UNITED! Cavani scappa a destra e mette dentro un pallone: Bruno Fernandes ha però davvero troppo tempo per controllare, girarsi e chiudere. Lenti qui i centrali del Southampton. Lo United accorcia le distanze e riapre la partita.

74’ GOL! CAVANI! IL PAREGGIO DELLO UNITED! Dagli sviluppi del corner, i Saints mettono fuori ma Fernandes calcia dal limite: sul pallone si getta di testa Cavani che non è in fuorigioco e trova il pareggio. Meritato, per quanto visto nella ripresa.

93’ GOOOOOOOOOOL! CAVANIIIII! RIMONTA COMPLETATA COL SORPASSO! In pieno recupero Cavani mette dentro di testa un bel pallone girato in cross da Rashford. Doppietta e 3 punti per il Manchester United! Da 0-2 a 3-2.

Il migliore

Cavani. Beh, l’avrete intuito dalla cronaca: un assist e due gol per guidare una rimonta a un certo punto insperata.

Il peggiore

De Gea. Poco sicuro e molto, molto lento sulla punizione di Ward-Prowse che è valsa ai Saints il temporaneo 2-0.

