Everton sul Newcastle, Frank Lampard si è rotto la mano. L'allenatore inglese si è lasciato andare alla troppa gioia (e foga) dopo un match al cardiopalma terminato 1-0 per la sua squadra con gol addirittura al 99' di Alex Iwobi. L'Everton, inoltre, ha giocato anche gli ultimi 15 minuti in dieci uomini a causa dell'espulsione di Allan Marques Loureiro; durante la partita è successo di tutto, tra cui un dell'invasione di un tifoso a inizio ripresa: il manifestante si è legato al palo della porta difesa da Begovic e l'arbitro ha dovuto sospendere la partita per circa 10 minuti ripristinando l'ordine. A raccontare il tutto, è stato Lampard ai microfoni di Amazon Prime Sport: A volte, si sa, può capitare. Durante i festeggiamenti della vittoria del suosulL'allenatore inglese si è lasciato andare alla(e foga) dopo un match al cardiopalma terminato 1-0 per la sua squadra con gol addirittura al 99' di Alex Iwobi. L'Everton, inoltre, ha giocato anche gli ultimi 15 minuti in dieci uomini a causa dell'espulsione di Allan Marques Loureiro; durante la partita è successo di tutto, tra cui un maxi recupero a causa: il manifestante si è legato al palo della porta difesa da Begovic e l'arbitro ha dovuto sospendere la partita per circa 10 minuti ripristinando l'ordine. A raccontare il tutto, è stato Lampard ai microfoni di

Ad

"Mi sono rotto la mano durante i festeggiamenti. Le mie ossa devono essere piuttosto molli, ma non ricordo il momento preciso in cui mi sono fatto male. È stata una notte fantastica e abbiamo bisogno di queste notti. Spirito e unione, i giocatori si sono rialzati. Non è stata una notte di qualità o di calma. Significa tanto per chi era allo stadio. Tutti lo sentivamo. Volevo che usassimo l'atmosfera del nostro pubblico. I fan dell'Everton volevano vedere la passione in questa gara e penso che l'abbiamo dimostrata".

Premier League Dalla rabbia all'abbraccio: Williams fa pace con Eriksen 07/03/2022 A 11:50

Mi sono rotto la mano durante i festeggiamenti. Le mie ossa devono essere piuttosto molli.

Festa scatenata in discoteca per i giocatori del Liverpool dopo la vittoria della Premier League

Premier League Greenwood nei guai: la fidanzata mostra lividi e sangue, arrestato 30/01/2022 A 14:37