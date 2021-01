Tutto facile - forse troppo - per il Manchester City di Guardiola: contro uno spento Crystal Palace, i Citizens si impongono per 4-0 con il minimo sforzo. Le Eagles non calciano mai in porta, giocando per 90 minuti a protezione della propria porta lasciando la piena iniziativa di gioco al City. I ragazzi di Guardiola, allora, ci mettono 26 minuti per trovare il varco giusto per bucare il muro rossoblu: De Bruyne pennella in area d'esterno un cross che Stones deve solo incornare in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Assist numero 100 con la maglia del City per il belga, primo gol alla corte di Guardiola per Stones. Nel secondo tempo le maglie del Crystal si allargano, con Gundogan che, allora, al 56esimo ne approfitta con un destro a giro che si va ad infilare direttamente all'angolino alto. Ma la serata dell'Etihad è tutta di John Stones: l'inglese, infatti, poco più di dieci minuti dopo trova anche la doppietta personale ribadendo in rete il pallone respinto da Guaita sul tentativo di testa di Dias. Terza doppietta in carriera ma City che ancora non si accontenta. Nel finale, infatti, c'è spazio anche per Sterling: direttamente da calcio di punizione, il numero 7 trova una traiettoria che beffa Guaita e vale il definitivo poker. Citizens che volano a -2 dal primo posto della Premier League occupata dallo United. De Bruyne e compagno, però, hanno ancora una partita da recuperare: mercoledì prossimo, la sfida contro l'Aston Villa potrebbe decretare il sorpasso in vetta...