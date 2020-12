Dopo il dazio pagato all'Everton, il Chelsea incappa nel secondo ko consecutivo fallendo l'aggancio in vetta almeno per una notte. Nel primo anticipo del 13° turno, Blues ribaltati al Molineux dal Woverhampton: londinesi in vantaggio a inizio ripresa con Giroud. Poim al 66' Podence disegna il destro a giro del momentaneo 1-1 e Pedro Neto, in contropiede al 96' fissa il 2-1. I Lupi di Nuno Espirito Santo, dopo i ko contro Liverpool e Aston Villa, salgono a 20 punti portandosi a -2 dalla band di Lampard.