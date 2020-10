Basta una rasoiata di Walker al Manchester City per avere la meglio sullo Sheffield. La squadra di Guardiola, che in settimana aveva vinto 3-0 a Marsiglia in Champions, domina in lungo e in largo il match di Bramall Lane a dispetto di quanto dica il risultato finale. Unica pecca dei Citizens quella di non essere riusciti a chiudere la partita. Crisi sempre più nera invece per la formazione di Wilder che rimane ferma a quota 1 in classifica.