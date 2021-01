Dopo una vittoria nelle ultime sei giornate, il Tottenham riparte. Tutto come da pronostico: la formazione di José Mourinho si impone per 3-1 sul campo dello Sheffield United, fanalino di coda, tornando a gioire in campionato dopo il deludente 1-1 col Fulham. Aurier sblocca subito il punteggio, rimpinguato prima dell'intervallo da Kane. Nella ripresa è McGoldrick ad accorciare le distanze e a ridare fiducia alle Blades, che però vengono immediatamente risotterrate da una prodezza in acrobazia di Ndombele. Spurs in piena corsa, dunque, in attesa di capire come la parte alta della classifica sarà modificata dal big match tra Liverpool e Manchester United. Mentre le Blades, con i loro 5 punticini in 19 partite, sembrano attendere la matematica della retrocessione con un girone d'anticipo.