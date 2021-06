Una multa da 20 milioni di sterline complessive, circa 23 milioni di euro, da pagare alla Premier League per cancellare la parentesi Superlega. Come riporta Sky News Uk, è questa l’intesa che sarebbe stata raggiunta dai sei club inglesi che avevano aderito alla nuova competizione internazionale - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester Utd e Tottenham -, equivalente a una media di meno di 4 milioni di euro per ogni società.

le sanzioni della Premier League saranno in contanti e non una percentuale degli introiti televisivi della prossima stagione. Non è noto se queste sanzioni pecuniarie verranno ridistribuite o meno tra gli altri 14 club di massima serie. Una sorta di "patteggiamento", quindi, molto diverso rispetto alle sanzioni che secondo alcune fonti sarebbero potute arrivare ad oltre 20 milioni di sterline e 30 punti di penalizzazione in Premier League. A differenza delle multe Uefa Non è noto se queste sanzioni pecuniarie verranno ridistribuite o meno tra gli altri 14 club di massima serie.

Calcio "Juve, Real e Barça rischiano Champions ma non deciderà Ceferin" 02/06/2021 A 19:52

Gravina: "Superlega? Juve ha tempo e volontà per rimediare"

Calciomercato 2020-2021 Le 5 trattative che vi siete persi oggi (08/06) 19 ORE FA