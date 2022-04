Antonio Conte ha il Covid. Come riportano il Daily Mail e altre testate d'oltremanica, . Come riportano il Daily Mail e altre testate d'oltremanica, il tecnico del Tottenham si è messo in isolamento dopo il test positivo dello scorso weekend , ma vista la decorrenza dei tempi il club conta che possa tornare disponibile già nel weekend.

Sabato infatti ci sarà la sfida con il Brighton e il proposito è che l'allenatore torni a guidare la squadra già in quella data. ci vorrà evidentemente un altro test per verificare la sua condizione.

Nel frattempo comunque, sembra proprio che il tecnico leccese non stia male: è infatti previsto che Conte tenga la tradizionale conferenza stampa prepartita, anche se lo farà via Zoom e non in presenza. Si attendono dunque comunicazioni ufficiali dal club.

