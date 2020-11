Gli amanti del calcio stasera devono ringraziare Gareth Bale. Perché poteva essere postpartita di polemiche dopo la decisione di Scott di non annullare il pareggio del Brighton nonostante l'evidente fallo di March su Hojbjerg, con tanto di on-field review. Ma l'ingresso con gol del gallese ci regala un'altra storia da raccontare: è la notte in cui Bale si riprende il Tottenham, trascinando gli Spurs alla vittoria per 2-1 su un buon Brighton. Gli uomini di Mourinho si portano avanti con il rigore di Kane ma poi spariscono dalla partita: in avvio di ripresa gli ospiti pareggiano tra le proteste dei londinesi, che iniziano a spingere e colpiscono due pali. Prima dell'incornata del gallese, entrato da poco in campo e in gol a sette anni di distanza dall'ultima volta con la maglia del Tottenham: gli Spurs mantengono la scia del Liverpool, scavalcano l'Everton (sconfitto dal Newcastle) e per una notte si godono il secondo posto in solitaria.