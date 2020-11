Calcio

Tottenham, Mourinho punzecchia Guardiola: “Pressioni su Southgate. Alla fine Sterling giocherà”

PREMIER LEAGUE - La vigilia di Tottenham-Manchester City non poteva che essere bollente. Mourinho in conferenza stampa ha accusato alucni allenatori di fare pressioni sul ct dell'Inghilterra per non convocare alcuni giocatori. Il riferimento è a Sterling, che ha abbandonato il ritiro lunedì per infortunio, ma per lo Special One scendrà regolarmente in campo.

