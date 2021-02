Il Tottenham di José Mourinho si rialza e ritrova la vittoria in Premier League interrompendo la striscia di 3 sconfitte consecutive (contro Liverpool, Brighton e Chelsea). Decisivo il rientro in squadra di Harry Kane, che aveva saltato le ultime due partite. Il bomber, dop avere sfiorato la rete in un paio di occasioni nel primo tempo, sblocca il risultato al 54' con un interno destro che si insacca nell'angolino (assist di Hojbjerg). Il West Bromwich di Allardyce accusa il colpo e 4 minuti dopo gli Spurs raddoppiano: Lucas Moura cambia passo e, arrivato al limite, allarga per Son che carica il destro e non dà scampo a Johnstone. Nel corso della ripresa Diagne si è visto annullare due reti per offside (netto in entrambi i casi). Grazie a questo successo il Tottenham sale a quota 36 punti in classifica a -4 dal quarto posto attualmente occupato dal Liverpool. Il West Bromwich incassa la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite e rimane penultimo.