Ancora una frenata del Manchester United. I Red Devils di Solskjaer, che hanno vinto solo una delle ultime 5 partite di Premier League, non vanno oltre l'1-1 sul campo del West Bromwich. Anzi, Maguire e compagni sono stati costretti a inseguire. Il risultato, infatti, si sblocca al 2' e sono i padroni di casa allenati da Allardyce a passare in vantaggio con un gran colpo di testa di Diagne che sovrasta Lindelof in elevazione e trafigge De Gea. Ci pensa il solito Bruno Fernandes a ristabilire la parità al 44': sinistro al volo sotto l'incrocio dei pali su cross dalla sinistra di Shaw e 1-1.