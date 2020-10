Otto punti in cinque giornate per il Manchester City. Altro stop per Guardiola, che cercava continuità dopo le vittorie contro Arsenal e Porto ma torna da Londra con un solo punto: 1-1 il lunch match contro il West Ham. Merito (o colpa, dipende dai punti di vista) della dedizione e della garra dei ragazzi di Moyes, che si applicano alla perfezione nel primo tempo e passano in vantaggio con la loro punta grezza ma sempre più decisiva: rovesciata spettacolare di Michail Antonio. Nella prima frazione il City è compassato e non riesce ad abbattere il muro avversario. Ci vuole una scossa e arriva all'intervallo: dentro Foden per uno spento Aguero, Guardiola spariglia le carte e il nuovo entrato pareggia subito. Antonio esce a sorpresa, il West Ham perde profondità e si limita a difendere. Ma basta per portare a casa il punto, nonostante il brivido del palo di Mahrez a pochi secondi dal triplice fischio: il City non decolla, il West Ham trova un altro risultato prezioso dopo il 3-3 in rimonta contro il Tottenham.