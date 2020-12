Se in Champions League deve ancora conquistarsi un sudato passaggio del turno, in Premier League il Manchester United ha preso continuità. Quinta vittoria consecutiva per gli uomini di Solskjaer. Un 3-1 in rimonta sul campo del West Ham, in una sorta di scontro diretto tra aspiranti grandi, che costituisce un segnale chiarissimo delle ambizioni dei Red Devils. Primo tempo di marca WHU, meritatamente in vantaggio con Soucek. Poi, tra il 65' e il 68', cambia tutto: Pogba pareggia e Greenwood trova il sorpasso in pochissimi minuti, prima che Rashford chiuda i conti in contropiede. United momentaneamente terzo, in attesa che si completi l'undicesima giornata. E pronto per Lipsia, dove martedì deciderà il proprio futuro europeo. Chiusura con la vera notizia della giornata: il ritorno in Premier League dei tifosi dopo 271 giorni di stadi completamente vuoti. Erano appena 2000, al London Stadium, ma si sono fatti sentire. Almeno fino a quando il WHU è rimasto in partita.