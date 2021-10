Calcio

Amnesty International: "Newcastle arabo? Perché la Premier League non dovrebbe far salti di gioia"

PREMIER LEAGUE - Nel giorno in cui il fondo saudita PIF (Public Investment Fund) ha acquisito il 100% delle quote azionarie del Newcastle per 300 milioni di sterline, il responsabile di Amnesty International Felix Jakens racconta perché la Premier League non si sarebbe dovuta prestare a questa operazione di 'sportwashing': "In Arabia Saudita i diritti umani vengono calpestati continuamente".

