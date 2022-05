Son regala una 100ª partita in Premier League dolcissima ad Antonio Conte, che festeggia una pesantissima vittoria sul campo di un Leicester, con la testa al ritorno in Conference League contro la Roma di Mourinho, che tiene vivissime le chance di rincorsa al quarto posto del Tottenham. Cade contro il grande ex Frank Lampard, il Chelsea che paga una dormita difensiva di Azpilicueta che regala un assist involontario a Richarlison, che condanna i Blues al ko.

Tottenham-Leicester 3-1

La 100ª partita da tecnico in Premier League porta bene ai tecnici italiani. Dopo Ranieri, Ancelotti e Mancini anche Conte trova la vittoria nella sua panchina numero 100 nel campionato inglese. Il tecnico salentino lascia inizialmente fuori Dejan Kulusevski, rispolverando Lucas Moura nel tridente offensivo insieme agli inamovibili Son e Kane. Ben più massiccio il turnover delle Foxes, con Rodgers che cambia 8/11esimi della formazione scesa in campo giovedì contro i giallorossi, non risparmiando solamente Schmeichel, Castagne e Albrighton. Gli ospiti partono bene e sfiorano il vantaggio con Perez e Daka ma alla prima offensiva, gli Spurs passano con Kane (19° sigillo in 18 incontri contro il Leicester, tra le vittime preferite del centravanti della nazionale inglese), abilissimo ad incornare un corner arcauto di Son. Nella ripresa Conte inserisce Kulusevski che, con le squadre stanche, spacca la partita: appena sei minuti dopo il suo ingresso in campo, l’ex juventino pesca in area Son, che gira in rete il raddoppio. Per lo svedese è l'ottavo assist della stagione.

Il coreano è in giornata di grazia e al 79’ si mette in proprio, trafiggendo Schmeichel dalla distanza con un sinistro a giro che si insacca proprio all’incrocio dei pali. In pieno recupero, solo per le statistiche serve il gol di Iheanacho.

Everton-Chelsea 1-0

Scherzo dell’ex Frank Lampard che trova una vittoria pesantissima in chiave salvezza contro la sua ex squadra, il Chelsea che perde l’occasione di blindare la propria qualificazione in Champions League. Protagonista del successo pesantissimo dei Toffees, Richarlison e Pickford, autore di 5 almeno cinque parate decisive e che blindano il risultato. Match che si sblocca in avvio di ripresa grazie a un erroraccio di Azpilicueta che sul pressing di Richarlison, consegna il pallone al brasiliano che batte Mendy e sigla l’1-0. L’Everton avrebbe immediatamente la chance di segnare il raddoppio ma Mikolenko, spreca sparando altissimo, a tu per tu con Mendy una comoda chance. Nel finale si scatenano gli uomini di Tuchel che assediano i rivali e colpiscono un palo con Mount e sbattono contro un Pickford in stato di grazia e superlativo sui tentativi di Rudiger (doppio), Loftus-Cheek, Havertz e Kovacic.

