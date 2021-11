Il mio contratto non è un problema, 18 mesi sono quelli che abbiamo deciso insieme al club, per fare verifiche, sia per il club che per me. Penso che la cosa migliore sia lavorare tutti insieme, poi capiremo se potrò restare più a lungo". Durante la conferenza stampa di presentazione al Tottenham, Questa è una bella società, il centro sportivo è fantastico. Sappiamo e so che dobbiamo essere pazienti, sono il primo a dover avere pazienza. A stagione iniziata è più difficile ma a me va bene, spero di trovare le giuste condizioni". ". Durante la conferenza stampa di presentazione al Tottenham, Antonio Conte parla in questi termini della sua avventura agli Spurs con cui ha sottoscritto un accordo fino al 2023 : "".

"Parliamo di un giocatore importante per il club e per la Nazionale inglese. È davvero un ottimo giocatore e senza dubbio dobbiamo lavorare con lui come con tutti i giocatori per migliorare. Dobbiamo migliore la condizione fisica, il Tottenham ha deciso di provare a cambiare qualcosa, era necessario in una situazione non positiva. Spesso è l'allenatore a pagare, adesso dobbiamo lavorare tutti insieme e imparare a fare qualcosa di importante per il futuro, dimostrando di poter fare bene, siamo pronti a farlo".

Conte: "Il Tottenham è il top club che volevo, ai tifosi dico..."

