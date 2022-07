l’Aston Villa invece esordirà sabato 6 in casa del Bournemouth. Il club di Birmingham, che si è distinto nel calciomercato per l’acquisto dal Siviglia di Diego Carlos, è diventato virale per il sistema di multe architettato dal tecnico Steven Gerrard. Si sa che nelle squadre d’Europa esistono questi strumenti per educare i giocatori al rispetto delle regole. Tuttavia, forse, le punizioni pensate dall’ex capitano del Liverpool sono uniche ed originali. La Premier League , che ha accolto nelle ultime ore Gianluca Scamacca dopo aver già aperto le porte a Kalidou Koulibaly , è prossima ad iniziare. Da sempre il campionato inglese comincia prima di quello italiano ma questa stagione scatta ancora prima. Il primo match infatti è in programma il 5 agosto,invece esordirà sabato 6 in casa del Bournemouth. Il club di Birmingham, che si è distinto nel calciomercato per l’acquisto dal Siviglia di Diego Carlos, è diventato virale per. Si sa che nelle squadre d’Europa esistono questi strumenti per educare i giocatori al rispetto delle regole. Tuttavia, forse, le punizioni pensate dall’ex capitano del Liverpool sono uniche ed originali.

Dal lungo elenco che è comparso sui social alcune voci balzano all’occhio. Ad esempio, se qualcuno non sparecchia la tavola deve pagare 100 sterline così come per un parcheggio illegale. Se un festeggiato non porta la torta di compleanno deve versare 50 sterline per ogni giorno di ritardo. La più curiosa però è l’ultima: il peggior giocatore della partitella (votato dalla squadra vincente) indosserà una maglia con scritto “io sono il peggiore” per una settimana.

