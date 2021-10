Il Chelsea di Tuchel stende un combattivo Brentford e torna in testa alla Premier League. La sfida, conclusasi 0-1, è decisa dal mancino sotto il sette di Chilwell al 45', dopo che Mbeumo aveva colpito un palo durante il primo tempo. Brentford sconfitto ma di certo a testa alta, con i padroni di casa che hanno messo sotto i Blues nella ripresa e sono stati fermati solo da uno strepitoso Mendy e da un secondo palo colpito da Mbeumo.

Grazie a questa vittoria i Blues salgono dunque a quota 19 in Premier, sorpassando Liverpool e City, vittoriose nel pomeriggio.

IL TABELLINO

CHELSEA (3-5-2): Mendy; Chalobah, Christensen, Sarr, Azpilicueta; Loftus-Cheek, Kante, Kovacic (dal 65' Mount), Chilwell; Lukaku (dal 79' Havertz), Werner.

BRENTFORD (4-4-2): Raya; Zanka, Jansson, Pinnock, Canos (dal 65' Ghoddos), Jensen, Norgaard, Onyeka (dal 65' Farss), Henry, Mbeumo, Toney.

GOL - Chilwell (C)

ASSIST -

NOTE: AMMONITI - Kovacic (C), Canos (B) ESPULSI -

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

28' PALO DI MBEUMO! Torre di Tony, controtorre di Norgard e mancino da centro area violentissimo della punta che centra clamorosamente il palo!

30' GOL ANNULLATO A LUKAKU! Sul contropiede successivo al palo di Mbeumo, Werner si invola sulla sinistra e mette in mezzo per il belga, bravo a ribadire in rete da centro area, ma partito in posizione di offside.

45+1' CHILWELL, LA SBLOCCA LUI! 0-1 CHELSEA! Cross di Azpilicueta dalla destra, anticipo su Lukaku a centro area e palla che termina sul mancino fatato dell'inglese, bravo a colpire al volo e a spedire la sfera sotto il sette.

75' ALTRO PALO! SEMPRE MBEUMO! Brentford sfortunatissimo con la punta che aveva calciato dal limite dell'area, con Mendy che non ci sarebbe potuto arrivare.

89' MENDY, MOSTRUOSO! Altro intervento provvidenziale del senegalese che salva tutto su Mbeumo da due passi.

90+2' MENDY, EXTRATERRESTRE! Rovesciata clamorosa di Norgaard ed intervento provvidenziale del senegalese che, con un riflesso super, devia sopra la traversa.

IL MIGLIORE

Ben CHILWELL - Oltre al merito enorme di decidere la sfida con un gran mancino sotto il sette, gioca una partita di altissimo livello, creando costantemente grattacapi alla difesa avversaria sull'out di sinistra.

IL PEGGIORE

Romelu LUKAKU - A digiuno da ormai troppi match, il belga non riesce mai a rendersi pericoloso, calciando in curva una punizione pericolosa e divorandosi clamorosamente il 2-0 a porta vuota da pochi passi. Bocciato.

