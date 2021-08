Ronaldo di abbandonare la Juventus e Sun, infatti, il portoghese starebbe già "pensando a quello che verrà dopo la sua carriera di calciatore", con un occhio particolarmente attento verso le possibili "opportunità offerte dal Regno Unito fuori dal campo". In particolare, il progetto di CR7 riguarderebbe la costruzione di un albergo di lusso proprio nella città di Manchester: un "investimento da 31 milioni di euro per un altro albergo dopo quelli di Lisbona, Madeira, New York e Madrid", così ha scritto il tabloid inglese. Dall'Inghilterra sono sicuri: dietro la scelta didi abbandonare la tornare al Manchester United ci sarebbero anche grandi motivazioni di tipo imprenditoriale ed extra calcistico. Secondo quanto riportato dal, infatti, il portoghese starebbe già "", con un occhio particolarmente attento verso le possibili "". In particolare, il progetto di CR7 riguarderebbe laproprio nella città di Manchester: un "", così ha scritto il tabloid inglese.

150 camere e bar con terrazza

Un progetto decisamente ambizioso, un investimento da 31 milioni di euro che il portoghese sarebbe pronto a fare per mettere ulteriormente al sicuro il proprio futuro al di là del mondo del calcio: la posizione del nuovo hotel sarebbe all'angolo tra Piccadilly e Newton Street, in una delle zone più alla moda della città di Manchester. 150 camere e un bar con terrazza panoramica pronto a diventare un vero e proprio centro di ritrovo per la Manchester "bene", il tutto sempre con l'appoggio del gruppo Pestana, lo stesso che - dopo il progetto di Machester - ha già messo nel mirino anche le città di Marrakech, in marocco, e Parigi.

Cristiano Ronaldo, addio Juve: le immagini dell'arrivo a Lisbona

