La Premier League non dorme mai. La lega inglese è da tanto tempo in prima linea sui temi dei diritti civili (ricordiamo, nell'ultimo anno, le iniziative contro la violenza sui social e a favore del movimento Black LIves Matter), e ieri ha confemato di essere la lega più attiva, vigile e propositiva per quanto riguarda nodi e problematiche più urgenti sullo scenario calcistico.