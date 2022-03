Calcio

Calcio e Guerra, La Premier League supporta l'Ucraina: tutti in piedi per la pace

Tutte le gare del sabato di Premier League sono state precedute da un bellissimo momento di solidarietà nei confronti delle persone che soffrono per la guerra in Ucraina: ecco un video che certamente non vi lascerà indifferenti.

00:02:40, 25 minuti fa