Tyson Fury occupa sempre le prime pagine dei giornali, dopo aver battuto Wilder e aver difeso la corona WBC dei massimi, scherza anche su Cristiano Ronaldo, dicendo che sogna un match mondiale all'Old Trafford.

Sono davvero felice che sia tornato all'Old Trafford, ma questa città non è abbastanza grande per entrambi! Se vivessi a Manchester sarebbe un problema. Ma sono a un'ora di autostrada a Morecambe, quindi c'è molta distanza.

In un'intervista al Sun, il re dei massimi ha svelato i propositi per il futuro. "Ho due incontri in programma ancora qui (a Las Vegas, ndr), ma mi piacerebbe riportare un combattimento per il titolo mondiale a Manchester - ha spiegato - È sempre stato un mio sogno combattere all'Old Trafford. L'ultimo incontro è stato Eubank contro Benn nel 1993 (finito con un pareggio, ndr) ed è stato incredibile".

