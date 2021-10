Va ancora all'asilo ma pare sia già un piccolo fenomeno del calcio: si chiama Zayn Ali Salman e l'Arsenal lo ha messo "sotto contratto" nella sua pre-Academy quando aveva solo 4 anni. Ora di anni ne ha 5 ma è già "l'acquisto più giovane di sempre" nel mondo del calcio.

I Gunners hanno visto in lui un "piccolo Messi" e i suoi video che circolano in rete sembrano dimostrarlo: grande destrezza palla al piede, dribbling e una padronanza che non sembra appartenere a un bimbo di 4-5 anni anni.

Il padre di Zayn spiega il segreto del suo piccolo campione: "Ha avuto un equilibrio incredibile fin da quando era molto piccolo. Questo l’ha portato avanti. L’Arsenal non si preoccupa della sua età, pensa solo che abbia un grande potenziale".

Ho parlato con suo padre per suggerirgli di giocare e lui ha detto 'perché no?"

Il suo vecchio allenatore, Austin Schofield, ha detto alla BBC News: "Lo abbiamo messo con i bambini della sua età, ma era meglio di tutti allora. Era più veloce e poteva segnare e passare molto meglio degli altri".

