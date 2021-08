del ritorno del pubblico negli stadi dopo le porte chiuse Parte la sfida al Manchester City campione in carica: chi possiede le carte in regole per spezzare l’egemonia Citizens? Poniamo cinque domande al campionato più spettacolare e al contempo competitivo d’Europa per cercare di far luce in materia. Con l’anticipo del venerdì sera tra il neo promosso Brentford e l’Arsenal di Arteta la Premier League 2021/2022 apre ufficialmente i battenti. Sarà la stagionedopo le porte chiuse imposte dalla pandemia e noi non vediamo l’ora di riassaporare il proverbiale fascino e l’inconfondibile atmosfera dei match d’Oltremanica.: chi possiede le carte in regole per spezzare l’egemonia? Poniamo cinque domande al campionato più spettacolare e al contempo competitivo d’Europa per cercare di far luce in materia.

Manchester City pigliatutto?

Il wonder boy del calcio inglese Jack Grealish, quindi il capocannoniere dell’ultima Premier League Harry Kane? Più indispettito per la finale di Champions League (stra) persa che appagato per la conquista del titolo nazionale a +12 sulla diretta rivale, il City sta imbastendo una campagna acquisti in pompa magna per confermarsi in patria e piantare finalmente il proprio gagliardetto in cima al palcoscenico più importante d’Europa. Pep Guardiola può ora fregiarsi di una rosa più profonda e prolifica negli ultimi 20 metri – dando per scontato l’approdo di Kane –, quello su cui non potrà contare sono invece le scuse: City praticamente obbligato alla conferma in Inghilterra.

La probabile formazione tipo

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Gundogan, De Bruyne; Grealish, Mahrez, Sterling; Kane All. Guardiola

Il Chelsea può volare con Lukaku?

Blues ripartono dalla finale di Champions League dominata contro il Manchester City Campione d’Inghilterra: l'aver riportato all'ovile dall’Inter ha i crismi della dichiarazioni d'intenti per una squadra destinata – a nostro parere – ad attestarsi come seconda forza della Premier League. Resta da completare il restyling sotto l’egida di mister Thomas Tuchel piazzando i tanti esuberi e puntellando conseguentemente la difesa per costruire una corazzata in grado di contrastare i Campioni in carica. O quanto meno provarci: i prodromi per diventare l’anti-City noi li scorgiamo. Nel frattempo, è arrivato anche il ripartono dalla finale di Champions League dominata contro il Manchester City Campione d’Inghilterra: Romelu Lukaku dall’Inter ha i crismi della dichiarazioni d'intenti per una squadra destinata – a nostro parere – ad attestarsi come seconda forza della Premier League. Resta dasotto l’egida di mister Thomas Tuchel piazzando i tanti esuberi e puntellando conseguentemente la difesa per costruire una corazzata in grado di contrastare i Campioni in carica. O quanto meno provarci:noi li scorgiamo. Nel frattempo, è arrivato anche il primo titolo in stagione ad alimentare l'autostima.

Lukaku è un vero numero 9 come Haaland del Dortmund, Lewandowski del Bayern o Harry Kane del Tottenham. È il profilo che serviva (Tuchel)

La probabile formazione tipo

Chelsea (3-4-2-1): E.Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Havertz; Lukaku All. Tuchel

Lo United può smuovere l’albo d’oro?

Ole Gunnar Solskjær: venir dipinto come un mini-Ferguson privo del killer instinct propedeutico alle vittorie. Non gli è bastato chiudere la Premier al secondo posto dietro gli inarrivabili cugini né arrampicarsi sino alla finale di Europa League persa solamente dopo cultura vincente? Il titolo domestico pare comunque proibitivo, ma il roster è di tutto rispetto: il tecnico norvegese dovrà battere un colpo per cambiare la storia recente dei Red Devils e ancor più la sua storia recente. Si porta appresso un fardello mica da ridere: venir dipinto come un mini-Ferguson privo delpropedeutico alle vittorie. Non gli è bastato chiudere la Premier al secondo posto dietro gli inarrivabili cugini né arrampicarsi sino alla finale di Europa League persa solamente dopo rocambolesca lotteria dei rigori per mettere a tacere le malelingue. Basteranno i rinforzi extra lusso di Varane e Sancho per contribuire a instillare una? Il titolo domestico pare comunque proibitivo, ma ilè di tutto rispetto: il tecnico norvegese dovrà battere un colpo perdeie ancor piùstoria recente.

La probabile formazione tipo

Manchester United (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; McTominay, Pogba; Rashford, Fernandes, Sancho; Cavani All: Solskjaer

Il rientro di van Dijk rilancerà il Liverpool?

Sì, crediamo che il rientro di Virgil van Dijk dal lungo infortunio permetterà al Liverpool di risalire la china su più fronti: il gruppo guidato da Klopp, seppur reduce dagli tzeru tituli della stagione 2020/2021, resta vincente e il rientro del proprio capitano – unito a quello di Joe Gomez e all’acquisto del forte centrale del Lipsia Konaté – potrà contribuire a (ri)blindare la difesa Reds. Perso Wijnaldum e in attesa di trovare adeguati sostituti sul mercato, Klopp si gode la crescita del giovane Curtis Jones in mezzo, mentre là davanti saranno i soliti noti a tirare il carro. Il Liverpool sulla carta parte alle spalle delle squadre di Manchester e del Chelsea, ma noi lo consideriamo una sorta di mina vagante in grado di sovvertire le gerarchie qualora imbroccasse il passo-gara. Ps: E guai a sottovalutare il respiro di Anfield!

La probabile formazione tipo

Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mane All: Klopp

Tottenham, cantiere Paratici: sarà Champions?

In Inghilterra lo dipingono già come un workaholic, lui stesso sostiene di non trovare tempo e modo di dormire la notte: in effetti di lavoro in casa Tottenham ce n’è da sbrigare, eccome, per il nuovo direttore generale degli Spurs Fabio Paratici. C’è da gestire la “grana” Harry Kane trovando un adeguato sostituto e completare la rosa a disposizione di mister Nuno Espirito Santo, pupillo di Jorge Mendes al cospetto della grande occasione della sua carriera. Gli acquisti dell'ex Atalanta Romero e del talento scuola Siviglia Bryan Gil lasciano ben sperare, ma al momento il Tottenham parte fuori dalla top 4 nella nostra griglia e assomiglia a un cantiere, prestigioso ma pur sempre aperto. I rapporti di forza della Premier stanno cambiando e, complice il ridimensionamento delle squadre di Londra Nord, da Big 6 si sta scivolando verso il sodalizio Big Four.

La probabile formazione tipo

Tottenham (4-2-3-1): Lloris, Doherty, Sanchez, Romero, Reguillon; Ndombele, Hojbjerg; Son, Alli, Bergwijn; Icardi? All: Espirito Santo

